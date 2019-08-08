Россиянам разрешат иногда работать из дома
8 августа 2019 12:45
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Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). В настоящее время по Трудовому кодексу россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно.
В случае принятия соответствующих поправок сотрудник получит право проводить часть времени вне своего рабочего места.
Пока такие ситуации регулируются лишь устными договоренностями, и это часто приводит к попыткам уволить сотрудника или оформить ему прогул, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. В ведомстве Максима Топилина «Известиям» заявили о готовности «поддержать любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения».
Как следует из документа, с которым ознакомились «Известия», ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа». Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и т. д. А условия организации труда на время удаленной работы регулировать статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников.
— В практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис, — пояснил «Известиям» автор инициативы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.
Но так как в ТК РФ такой вариант не предусмотрен, такие ситуации регулируются устными договоренностями. А это, в случае недобросовестности работодателя, может привести к нарушению прав работника, вплоть до оформления прогула и увольнения.
В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что письмо от ОНФ в министерство поступило и будет рассмотрено в установленный срок.
— Любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения, мы поддержим — в этой форме или в другой. Эта инициатива будет проработана с юристами в рамках редакции формулировок, чтобы всё было грамотно, — отметил собеседник «Известий» в руководстве одного из департаментов Минтруда.
По данным опроса, проведенного ОНФ летом 2019 года, 90% россиян считают необходимыми законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. Почти у 60% респондентов возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому, еще 27% хотели бы иметь такую возможность.
Инициатива фактически легализует уже сложившуюся практику, позволит защитить права работников и одновременно поддержать развитие современных форм занятости в условиях цифровой экономики, что важно для развития нацпроектов «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости», полагает член Общественной палаты, руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Сёмин.
— С подобными ситуациями чаще сталкиваются жители крупных городов, у которых путь от дома до работы и обратно занимает немало времени, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».
При наличии конфликта с сотрудником работодатели часто используют его удаленную занятость как повод для увольнения за прогул или неоплаты его труда, рассказала «Известиям» руководитель практики трудового права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Анна Иванова. Суды, как правило, подходят к этому формально и чаще встают на сторону работодателя, уточнила она.
Фото pixabay.com
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