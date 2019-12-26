Россия выделит 37,4 миллиарда рублей на развитие интернета вещей
26 декабря 2019 13:45
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На развитие интернета вещей к 2024 году планируется потратить 76,5 млрд руб. Из них 37,4 млрд руб. будут выделены Ростеху из бюджета России.
Эти деньги нужны для создания отечественного оборудования и протоколов связи. Умные устройства, разработанные в России, планируют поставлять в страны Таможенного союза, БРИКС, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
На поддержку проектов и исследований потребуется 10 млрд руб. Эти деньги должны выделить из бюджета России. Ещё Ростеху придётся привлечь 8,4 млрд руб. на поиск стартапов, занимающихся интернетом вещей.
На создание собственного протокола для умных домашних устройств понадобится 1 млрд руб. Для промышленного применения потребуется другой протокол, его разработка может стоить 10 млрд руб.
В Вымпелкоме считают, что Россия не сможет конкурировать с другими стандартами. Собственный протокол и устройства должны обладать существенными технологическими преимуществами, чтобы быть успешными на международном рынке. Но «есть понимание, что на текущий момент это маловероятно», пишет Коммерсант.
Фото pixabay.com
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