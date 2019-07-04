Путин назвал преждевременным вопрос об уходе из политики в 2024 году
4 июля 2019 09:20
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Президент РФ Владимир Путин счел преждевременным вопрос о том, уйдет ли он из политики после 2024 года. Глава государства заметил, что в данный момент ему есть чем заняться.
«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera накануне визита в Италию. Президент также отметил, что «при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы».
Кроме того, Путин прокомментировал замечание о том, что у него нет настоящих политических противников, поскольку на прошлых выборах он набрал почти 77% голосов избирателей, но при этом планы по развитию с трудом набирают темп.
«Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно — падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл», — приводит слова Путина официальный сайт президента РФ.
При этом глава страны указал, что Россия проводит «очень взвешенную, реалистичную политику», обеспечивая макроэкономическую стабильность, не допускает роста безработицы. По его словам, национальные проекты «должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей», пишут "Известия".
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