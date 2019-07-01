Новые правила строительства жилья в России вступают в силу
1 июля 2019 09:19
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Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают сегодня в силу. Теперь все расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета в уполномоченных банках. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счёт. Девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.
Официально долевое строительство существует в России с 2004 года. Главной проблемой этой отрасли стало появление и рост числа так называемых обманутых дольщиков. Поэтому в 2017 году президент поручил профильным министерствам разработать механизм, который должен переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и на государство, и исключить возможность появления в стране новых обманутых участников долевого строительства, передает Радио Маяк.
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