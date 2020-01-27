В Улан-Удэ россиянин госпитализирован с признаками коронавирусной инфекции
27 января 2020 12:02
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Житель Забайкалья, который путешествовал по странам Азии, госпитализирован в инфекционную больницу Улан-Удэ, с признаками коронавирусной инфекции. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Бурятии.
По словам представителя ведомства, 36-летний мужчина заболел 21 января, а спустя четыре дня его отправили в больницу. Анализы направлены в Новосибирск. Ожидается, что результаты будут известны сегодня вечером.
Вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.
Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2 тыс 700, погибли 80 человек. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, США, Таиланде, Франции и Японии.
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