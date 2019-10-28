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Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

28 октября 2019 09:53
83
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео переброски российских бронеавтомобилей "Тайфун-У" и "Тигр" в Сирию.

На начальных кадрах видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. После этого показано, как техника покидает его.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны РФ доставило на авиабазу Хмеймим десятки бронеавтомобилей для военной полиции, которая будет содействовать выводу курдских подразделений от сирийско-турецкой границы и патрулировать территории, определённые в ходе сочинских переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана.

Видео можно посмотреть здесь.

Фото: скрин видео с телеканала "Звезда"

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Комментарии





Видео
28 октября 2019  09:53
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