Заявление по ситуации с Навальным подписали 56 из 193 стран-членов ОЗХО

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Только 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считают, что блогер Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», передают "Известия". Об этом в понедельник, 30 ноября, заявило постепредство Великобритании в организации.

Данное заявление было подписано 56 странами-членами ОЗХО, оно было распространено в связи с началом 25-й конференции государств-участников.

«Мы как государства-участники Конвенции по запрету химического оружия самым решительным образом осуждаем применение химического оружия в РФ против Алексея Навального 20 августа», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Отмечается, что страны приветствуют помощь, предоставленную Техническим секретариатом ОЗХО после отравления Навального.

Среди государств, поддержавших заявление, оказались страны-члены Евросоюза, США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, пациента доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

Об обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального сообщили уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи в ходе обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября россиянина выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. При этом в начале октября в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В то же время найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные запрещенным токсичным химикатам.

В середине октября Евросоюз без каких-либо доказательств и оснований ввел санкции против России из-за инцидента с блогером. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, замораживание активов и проведения финансовых операций. Помимо индивидуальных санкций, ограничения коснулись и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров в интервью отечественным и иностранным СМИ предположил, что отравляющее вещество могло попасть в организм Навального в Германии или в самолете по пути в Берлин.

Фото: соцсети