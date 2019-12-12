Я нашел ошибку
Главные новости: 
К руководителю региона обратился участник Великой Отечественной войны Иван Фирсович Гаранин, который нуждается в улучшении жилищных условий.
Дмитрий Азаров провел традиционный личный прием граждан в День Конституции
Медали, почетные знаки и грамоты получили 48 человек.
Дмитрий Азаров вручил государственные награды заслуженным жителям региона в День Конституции РФ
Левченко подал в отставку по собственному желанию.
Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Полиции предстоит установить личность человека, обещавшего расправиться с ребёнком.
МВД возбудило дело из-за угроз шестилетнему сыну Плющенко
Спасение от
Роспотребнадзор предупреждает: Российские мегаполисы атакуют "супертараканы"
13 декабря в Самарскую государственную филармонию прибудет новый концертный рояль высочайшего класса знаменитой компании «Steinway & sons».
Новый концертный рояль «Steinway & sons» зазвучит в Самарской филармонии уже в ближайшее время
Специально на премьеру в Самару прибыли представители Немецкого культурного центра имени Гёте Астрид Веге и Василий Кузнецов.
На Новой сцене театра «СамАрт» стартовали премьерные проказы спектакля по пьесе Бертольта Брехта «Трёхгрошовая опера»
Стать участником Рождественского бала могут все, кто любит и хочет танцевать салонные танцы, а также готовить соответствующий наряд.
В СОУНБ состоится большой Рождественский бал с соблюдением традиций светских гостиных XIX века
сегодня  Четверг, 12 декабря, 20:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/12:
USD 63.57
-0.01
EUR 70.46
0.07
Новости /  В мире  

В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за "Северного потока-2"

12 декабря 2019 17:43
116
По словам Котре, правительство во главе с Меркель
Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

"Северный поток – 2", напомнил депутат, важен для обеспечения энергобезопасности Германии, и попытки "торпедировать" реализацию проекта должны были вынудить правительство Ангелы Меркель немедленно встать на его защиту.

"В 2018 году госпожа Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток – 2" является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать "Северный поток – 2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", - заявил депутат.

По словам Котре, правительство во главе с Меркель "больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их". Он добавил, что стабильность Украины "не имеет ничего общего с другими экономическими проектами".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. 



Фото:   ТАСС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
299
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
651
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
584
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
526
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
859
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1311
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
237
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
513
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
585
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
811
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2024
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2504
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ состоится большой Рождественский бал с соблюдением традиций светских гостиных XIX века
В Самаре пройдет финал регионального конкурса «Детский сад года-2019»
В колонии-поселения № 1 СО организована тематическая фотовыставка «Чтобы помнили»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные