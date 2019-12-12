В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за "Северного потока-2"
12 декабря 2019 17:43
116
"Северный поток – 2", напомнил депутат, важен для обеспечения энергобезопасности Германии, и попытки "торпедировать" реализацию проекта должны были вынудить правительство Ангелы Меркель немедленно встать на его защиту.
"В 2018 году госпожа Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток – 2" является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать "Северный поток – 2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", - заявил депутат.
По словам Котре, правительство во главе с Меркель "больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их". Он добавил, что стабильность Украины "не имеет ничего общего с другими экономическими проектами".
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Фото: ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
299
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
651
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
584
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
526
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
859
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1311
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
237
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
513
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
585
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
811
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2024
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2504
Мероприятия