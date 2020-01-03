В США российскую пехоту включили в пятёрку лучших в мире
3 января 2020 18:10
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Авторы материала объяснили, что Корпус морской пехоты США получил первое место из-за численности. Российская пехота заняла вторую строчку рейтинга, при этом специалисты отметили отличную подготовку и боеспособность бойцов.
Третье место отдали Королевской морской пехоте Великобритании. Эксперты уточнили, что этот род войск представляет лёгкую пехоту и постоянно находится в режиме готовности.
Замкнула рейтинг морская пехота Южной Кореи и Китая.
Фото из открытых источников
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