В США российскую пехоту включили в пятёрку лучших в мире

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Авторы материала объяснили, что Корпус морской пехоты США получил первое место из-за численности. Российская пехота заняла вторую строчку рейтинга, при этом специалисты отметили отличную подготовку и боеспособность бойцов.Третье место отдали Королевской морской пехоте Великобритании. Эксперты уточнили, что этот род войск представляет лёгкую пехоту и постоянно находится в режиме готовности.Замкнула рейтинг морская пехота Южной Кореи и Китая.Фото из открытых источников