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Тинейджер дважды взломал Apple. Просто хотел там работать

28 мая 2019 20:16
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Как бы вы заинтересовали Apple, чтобы вас позвали туда на работу? А вот подросток из Австралии придумал способ.
13-летний мальчик из Аделаиды вместе со своим другом из Мельбурна дважды взломали мейнфрейм купертиновцев в 2015 и 2017 годах и загрузили внутренние данные. Используя свои глубокие познания в информационной безопасности, ребята создавали фейковые учетные записи, чтобы заставить сервера компании думать, что они являются сотрудниками Apple, передает iphones.ru со ссылкой на Engadget.

Об этом узнали в Купертино и связались с ФБР, которое и вычислило молодых хакеров. Адвокат австралийца Марк Твиггс рассказал, что мальчик в свои 13 лет еще не знал о возможных последствиях, он просто хотел попасть на работу в Apple:

"Это началось, когда моему клиенту было 13 лет, он был очень молод. Он понятия не имел о серьезности преступления и надеялся, что, когда это всё вскроется, то он сможет получить работу в компании. Он не знал, к чему всё может привести."

К счастью, Apple не понесла финансовых или интеллектуальных потерь, суд поверил в раскаяние мальчика и решил обойтись лишь штрафом в $346. Теперь интересна реакция компании. 


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