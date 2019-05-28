Тинейджер дважды взломал Apple. Просто хотел там работать
28 мая 2019 20:16
65
Об этом узнали в Купертино и связались с ФБР, которое и вычислило молодых хакеров. Адвокат австралийца Марк Твиггс рассказал, что мальчик в свои 13 лет еще не знал о возможных последствиях, он просто хотел попасть на работу в Apple:
"Это началось, когда моему клиенту было 13 лет, он был очень молод. Он понятия не имел о серьезности преступления и надеялся, что, когда это всё вскроется, то он сможет получить работу в компании. Он не знал, к чему всё может привести."
К счастью, Apple не понесла финансовых или интеллектуальных потерь, суд поверил в раскаяние мальчика и решил обойтись лишь штрафом в $346. Теперь интересна реакция компании.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
310
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
583
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
601
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15025
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
610
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
653
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
447
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
558
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
493
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
921
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
847
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
778
Мероприятия