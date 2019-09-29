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Times узнала об угрозе импичмента Джонсону

29 сентября 2019 19:06
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По мнению оппозиции, премьер должен понести ответственность за попытку приостановить деятельность парламента. Предложение о вынесении импичмента Джонсону может поступить на рассмотрение палаты общин на следующей неделе.
Оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает РБК со ссылкой на The Sunday Times. Поводом для этого стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента.

Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия «Плайд Камри», ее предложение обсуждалось на встрече политиков 26 сентября. По данным газеты, инициатива может быть представлена палате общин на следующей неделе. В случае если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.

Оппозиция считает, что Джонсон должен понести ответственность за попытку приостановить работу парламента. Как заявила представитель «Плайд Камри» Лиз Сэвилл, «нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент». При этом она признала, что считает «экстраординарной» идею импичмента в отношении премьера.

Лейбористская и Либерал-демократическая партия обсудят вопрос в понедельник, 30 сентября.

Как напоминает Times, в 2004 году сам Джонсон поддержал импичмент премьер-министра Тони Блэра, который не состоялся. «Он относился к парламенту и общественности с презрением, и именно поэтому он заслуживает того, чтобы его осудили», — написал тогда Джонсон в колонке для The Daily Telegraph.

Последняя попытка убедить палату общин одобрить процедуру импичмента была предпринята в 1848 году в отношении лорда Генри Джона Темпла Палмерстона, отвечавшего за внешнюю политику Великобритании. Его пытались привлечь к ответственности за тайное соглашение с Россией.

В конце августа королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение Джонсона завершить текущую сессию парламента с середины сентября до середины октября. По мнению противников Джонсона, таким образом он хотел лишить парламент возможности полноценно участвовать в обсуждении Brexit. Позднее Верховный суд постановил, что действия премьера, приведшие к приостановке работы органа, были незаконными. По данным Times, после этого Джонсон лично извинился перед королевой.

Times также отмечает, что информация об угрозе импичмента Джонсона поступила почти сразу после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале соответствующей процедуры в отношении президента Дональда Трампа. Поводом для этого стали публикации в СМИ о том, что Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского в политических целях.


Фото:   соцсети

 
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