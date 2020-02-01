СМИ сообщило об ударе США по террористической группировке в Йемене

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По заявлению источника, США все еще выясняют, погиб ли Аль-Райми в проведенной атаке. Для этого используются различные методы, в том числе мониторинг социальных сетей и мессенджеров.Как сообщает CNN, в Пентагоне и Центральном разведывательном управлении от комментариев по этому вопросу отказались.Ранее госдепартамент США обещал награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".**Террористическая организация, запрещенная в России.Фото из открытых источников