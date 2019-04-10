На таиландском курорте Пхукет заканчивается пресная вода
10 апреля 2019 22:29
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Ситуацию могут изменить муссонные дожди, которые обычно начинаются в середине-конце апреля, а май - один из самых влажных месяцев в году в этом регионе. Пока же во многих районах острова воды в кранах нет или почти нет. В район Рассада, где она отсутствует уже много дней, власти организовали доставку бесплатной воды.
Издание отмечает, что подобное развитие событий можно было спрогнозировать и еще зимой принять меры по экономии водных ресурсов.
Глава пхукетского офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад рассказал порталу "Новости Пхукета", что уровни воды в водохранилищах самые низкие за всю историю наблюдений.
По словам специалиста, PWA уже договорилось с владельцами ряда мелких озер об использовании их воды для снабжения жителей острова. Однако для того, чтобы пустить эту воду в использование, необходимо проложить трубы к соответствующих озерам, а пройти они должны по находящейся в частной собственности земле.
Он отметил, что у него нет полномочий, чтобы официально объявить на острове положение засухи, что позволило бы использовать экстренный бюджет, имеющийся у провинции на случай чрезвычайных ситуаций.
С проблемой водоснабжения столкнулись и Филиппины. В середине прошлого месяца из-за засухи значительно упали уровни в водохранилищах Манилы - столицы страны с населением 1,78 миллиона человек. И десятки тысяч жителей были вынуждены стоять в очередях за водой, которую им доставляли на машинах. Улучшение ситуации здесь ожидается в июне, когда начнется сезон дождей, сообщает Stormnews.
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