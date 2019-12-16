Google лишила Турцию лицензии на Android из-за Яндекса

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Это значит, что в стране больше не будет появляться новых устройств с сервисами этой операционной системы. Причина? Решение совета по конкуренции.В 2018 году Яндекс подала жалобу в антимонопольное ведомство Турции, обвинив Google в изменении соглашения о распространении программного обеспечения. Правки были внесены, но они не устроили ведомство.Корпорация исключила возможность изменения поисковой системы по умолчанию, о которой просили представители закона с сентября прошлого года.