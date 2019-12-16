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Google лишила Турцию лицензии на Android из-за Яндекса
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Новости /  В мире  

Google лишила Турцию лицензии на Android из-за Яндекса

16 декабря 2019 20:56
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Это значит, что в стране больше не будет появляться новых устройств с сервисами этой операционной системы. Причина? Решение совета по конкуренции.
Google сообщила турецким деловым партнерам, что больше не сможет предоставлять лицензию на Android для новых смартфонов, передает iphones.ru  со ссылкой на Reuters.

Это значит, что в стране больше не будет появляться новых устройств с сервисами этой операционной системы. Причина? Решение совета по конкуренции.

В 2018 году Яндекс подала жалобу в антимонопольное ведомство Турции, обвинив Google в изменении соглашения о распространении программного обеспечения. Правки были внесены, но они не устроили ведомство.

Корпорация исключила возможность изменения поисковой системы по умолчанию, о которой просили представители закона с сентября прошлого года. 
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