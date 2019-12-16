Google лишила Турцию лицензии на Android из-за Яндекса
16 декабря 2019 20:56
148
Это значит, что в стране больше не будет появляться новых устройств с сервисами этой операционной системы. Причина? Решение совета по конкуренции.
В 2018 году Яндекс подала жалобу в антимонопольное ведомство Турции, обвинив Google в изменении соглашения о распространении программного обеспечения. Правки были внесены, но они не устроили ведомство.
Корпорация исключила возможность изменения поисковой системы по умолчанию, о которой просили представители закона с сентября прошлого года.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
350
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
328
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
808
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
662
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
597
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
930
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
320
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
592
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
640
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
882
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2074
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2573
Мероприятия