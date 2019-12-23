Глава Boeing ушел в отставку на фоне проблем с 737 Max
23 декабря 2019 22:15
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Временно его обязанности возьмет на себя финансовый директор Грег Смит, а с 13 января 2020 года пост главного исполнительного директора и президента Boeing займет Дэвид Кэлхун, который сейчас возглавляет правление компании.
Совет директоров решил, что изменения в руководстве необходимы для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, восстанавливая отношения с регуляторами, клиентами и акционерами, следует из заявления Boeing.
«Я твердо верю в будущее Boeing и 737 MAX. Для меня честь возглавить эту великую компанию и 150 тыс. преданных сотрудников, работающих над созданием будущего авиации», — сказал Кэлхун.
В середине декабря Boeing объявила, что приостановит производство лайнеров 737 MAX с января следующего года. Эксплуатация этих самолетов была приостановлена после двух авиакатастроф: в октябре 2018 года лайнер разбился в Индонезии (погибли 189 человек), другой потерпел крушение в Эфиопии в марте 2019 года (погибли 157 человек).
Еще в августе The Wall Street Journal писала, что специалисты Федерального авиационного агентства США (FAA) вряд ли выдадут сертификат на восстановление полетов 737 MAX до начала 2020 года в связи с необходимостью провести дополнительные тесты.
Фото: EPA / ТАСС
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