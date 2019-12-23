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Новости /  В мире  

Глава Boeing ушел в отставку на фоне проблем с 737 Max

23 декабря 2019 22:15
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Новый руководитель Boeing заявил, что верит в компанию и лайнеры 737 MAX, выпуск которых был приостановлен после двух авиакатастроф.
Главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург покидает свою должность, сообщается на сайте компании, передает РБК.

Временно его обязанности возьмет на себя финансовый директор Грег Смит, а с 13 января 2020 года пост главного исполнительного директора и президента Boeing займет Дэвид Кэлхун, который сейчас возглавляет правление компании.

Совет директоров решил, что изменения в руководстве необходимы для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, восстанавливая отношения с регуляторами, клиентами и акционерами, следует из заявления Boeing.


«Я твердо верю в будущее Boeing и 737 MAX. Для меня честь возглавить эту великую компанию и 150 тыс. преданных сотрудников, работающих над созданием будущего авиации», — сказал Кэлхун.

В середине декабря Boeing объявила, что приостановит производство лайнеров 737 MAX с января следующего года. Эксплуатация этих самолетов была приостановлена после двух авиакатастроф: в октябре 2018 года лайнер разбился в Индонезии (погибли 189 человек), другой потерпел крушение в Эфиопии в марте 2019 года (погибли 157 человек).

Еще в августе The Wall Street Journal писала, что специалисты Федерального авиационного агентства США (FAA) вряд ли выдадут сертификат на восстановление полетов 737 MAX до начала 2020 года в связи с необходимостью провести дополнительные тесты.



Фото: EPA / ТАСС


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