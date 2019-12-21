Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»
21 декабря 2019 16:19
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В Брюсселе заявили, что анализируют потенциальное воздействие ограничительных мер на европейские компании. По словам представителя ЕК, Евросоюз (ЕС) не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес».
Цель Еврокомиссии — обеспечить, чтобы «Северный поток-2» «функционировал прозрачным и недискриминационным образом», в соответствии с законодательством, добавил представитель ЕК. Он напомнил, что с момента вступления в силу поправок в газовую директиву в ЕС действуют правила, которые применяются к трубопроводам, соединяющим европейский газовый рынок со страной, не входящей в союз.
Ранее вступление в силу американских санкций раскритиковало правительство Германии, указав, что они направлены против европейских и немецких предприятий. Берлин назвал действия Вашингтона вмешательством во внутриевропейские дела.
Вашингтон считает, что из-за трубопровода Европа станет еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России. Пункт о санкциях против подрядчиков «Северного потока-2» содержится в военном бюджете США на 2020 год, который накануне подписал президент Дональд Трамп. Ограничительные меры против предприятий, предоставляющих суда для прокладки труб по дну Балтийского моря, предполагают блокировку всех американских активов и запрет на операции с этими компаниями.
После того как санкции вступили в силу, а швейцарская Allseas приостановила прокладку трубы, оператор газопровода Nord Stream AG 2 пообещал ускорить работу над строительством «Северного потока-2».
Официальный представитель российского МИДа назвала американские санкции «ордером на экономический арест». Как предположил в разговоре с РБК старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, ограничительные меры могут задержать реализацию проекта на несколько месяцев. Ранее вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что в эксплуатацию газопровод должны ввести в середине 2020 года.
фото: pixabay
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