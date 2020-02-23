Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 130 человек

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— Положительный результат дали тесты на коронавирус у 132 человек. Двое из них скончались, один выздоровел. В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причём 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии, — заявил он.Случаи болезни выявлены в четырёх регионах страны: Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонте. Также в Риме до сих пор находятся двое пожилых туристов из Китая, у которых в конце января обнаружили заражение коронавирусом. В субботу тест на 201-9-nCoV у одного из них показал отрицательный результат.Тем временем в Ломбардии закрыты школы и наложен запрет на проведение любых массовых манифестаций. Аналогичные меры рассматривают и власти Эмилии-Романьи, а в Пьемонте на неделю приостановили работу университетов.Власти Италии заявили о готовности в случае необходимости размещать заражённых на объектах вооружённых сил, где будет введён карантин.Как заявили в ВОЗ, Италия стала лидером Европы по числу инфицированных.Фото: соцсети