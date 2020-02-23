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Новости /  В мире  

Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 130 человек

23 февраля 2020 19:29
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Два человека в стране умерли от заболевания, один выздоровел.
Количество людей, заражённых новым типом коронавируса, в Италии увеличилось до 132 человек, сообщил глава Национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли, передает life.ru.

— Положительный результат дали тесты на коронавирус у 132 человек. Двое из них скончались, один выздоровел. В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причём 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии, — заявил он.

Случаи болезни выявлены в четырёх регионах страны: Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонте. Также в Риме до сих пор находятся двое пожилых туристов из Китая, у которых в конце января обнаружили заражение коронавирусом. В субботу тест на 201-9-nCoV у одного из них показал отрицательный результат.

Тем временем в Ломбардии закрыты школы и наложен запрет на проведение любых массовых манифестаций. Аналогичные меры рассматривают и власти Эмилии-Романьи, а в Пьемонте на неделю приостановили работу университетов.

Власти Италии заявили о готовности в случае необходимости размещать заражённых на объектах вооружённых сил, где будет введён карантин.

Как заявили в ВОЗ, Италия стала лидером Европы по числу инфицированных. 




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