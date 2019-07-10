Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei
10 июля 2019 22:58
112
Глава министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон даст компаниям лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю телекоммуникационного оборудования в случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США.
В то же время Huawei останется в черном списке: для ведения бизнеса с ней американским компаниям все еще нужно будет получать лицензию. Об этом в мае, после провала торговых переговоров с Китаем, объявил Дональд Трамп.
Между тем две недели назад президент США сказал, что Вашингтон и Пекин заключили перемирие после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке, передает "Интерфакс".
В администрации президента не уточнили, как долго будут действовать послабления, дав понять, что США могут вновь ужесточить позицию по отношению к Huawei, если в переговорах с Китаем не будет прогресса.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
257
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
480
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3718
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1057
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
406
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
595
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
661
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
541
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
757
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
775
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
501
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
829
Мероприятия