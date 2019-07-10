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Новости /  В мире  

Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei

10 июля 2019 22:58
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Вашингтон даст компаниям лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю телекоммуникационного оборудования в случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США.
Администрация президента США существенно смягчила ограничения на сотрудничество американского бизнеса с китайской Huawei, передает newsru.com. Об этом пишет в среду The Financial Times.

Глава министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон даст компаниям лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю телекоммуникационного оборудования в случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США.

В то же время Huawei останется в черном списке: для ведения бизнеса с ней американским компаниям все еще нужно будет получать лицензию. Об этом в мае, после провала торговых переговоров с Китаем, объявил Дональд Трамп.

Между тем две недели назад президент США сказал, что Вашингтон и Пекин заключили перемирие после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке, передает "Интерфакс".

В администрации президента не уточнили, как долго будут действовать послабления, дав понять, что США могут вновь ужесточить позицию по отношению к Huawei, если в переговорах с Китаем не будет прогресса.


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