В Судане военные совершили госпереворот
11 апреля 2019 11:45
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В Судане военные совершили государственный переворот. Они взяли под арест президента страны Омар аль-Башира и сняли его со всех постов. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.
Арестованными оказались руководитель президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, глава правящей партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун, а также бывший вице-президент Судана Али Осман Таха. «Именно Таха угрожал использовать „теневые батальоны“ против протестующих», — пишет ТАСС.
В то же время местный негосударственный телеканал Al-Mashhad сообщает, что глава государства покинул страну. Между тем на улицах столицы страны находятся тысячи человек. Большая часть людей сосредоточена рядом со штаб-квартирой главного командования армии.
По данным очевидцев, президентский дворец окружен бронетехникой и солдатами, уточняет argumenti.ru. Военные взяли под контроль радио и телевидение Судана, из-за этого вещание было прервано. Аэропорт столицы этой африканской страны закрыт, пишет Ura.ru.
Фото: Twitter, @chrismutwiri3
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