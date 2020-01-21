Назван лучший фильм столетия
21 января 2020 09:51
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Эксперты и читатели журнала Empire выбрали 10 лучших фильмов XXI века.
Первое место досталось картине «Безумный Макс: Дорога ярости», вышедшей в 2015 году. По мнению авторов рейтинга, этот фильм стал произведением искусства, поразительным кино в жанре экшен.
На втором месте — «Властелин Колец: Братство кольца» (2001 год). Фильм назван прекрасным пересказом книги, с юмором и с душой изобразившим мир произведений Джона Толкина.
Замкнул тройку лидеров фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь» (2008). Картину похвалили за отличный образ Джокера, сыгранного Хитом Леджером.
В топ-5 попали «Начало» с Леонардо Ди Каприо и «Лунный свет», пишут "Известия".
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