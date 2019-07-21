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Новости /  В мире  

Антропоморфный робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели

21 июля 2019 10:43
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Антропоморфный робот Федор пробудет на МКС полторы недели
В ближайшее время робота доставят на Байконур.

Антропоморфный робот "Федор", который должен отправиться на Международную космическую станцию 22 августа на корабле "Союз МС-14", пробудет на орбите полторы недели. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на Байконуре.

По его словам, в ближайшее время робота доставят на Байконур, в монтажно-испытательный корпус. В будущем "Федор" отправится на Луну. Такие полеты будут осуществляться до полета человека на естественный спутник Земли, пояснил глава Роскосмоса, передает Радио Маяк.

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