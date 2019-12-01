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Новости /  В мире  

В Китае теперь дают SIM-карты только после сканирования лица

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С воскресенья в Китае вступил в силу новый закон.

Теперь при получении SIM-карты пользователи обязаны сканировать свои лица для занесения в общую базу данных. Отныне одного паспорта недостаточно.

Власти утверждают, что это необходимо для более точной идентификации человека. Благодаря нововведению «симки» перестанут выдавать «левым» людям, пишет iphones.ru.
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