В Китае теперь дают SIM-карты только после сканирования лица
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С воскресенья в Китае вступил в силу новый закон.
Теперь при получении SIM-карты пользователи обязаны сканировать свои лица для занесения в общую базу данных. Отныне одного паспорта недостаточно.
Власти утверждают, что это необходимо для более точной идентификации человека. Благодаря нововведению «симки» перестанут выдавать «левым» людям, пишет iphones.ru.
Теперь при получении SIM-карты пользователи обязаны сканировать свои лица для занесения в общую базу данных. Отныне одного паспорта недостаточно.
Власти утверждают, что это необходимо для более точной идентификации человека. Благодаря нововведению «симки» перестанут выдавать «левым» людям, пишет iphones.ru.
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