Умер знаменитый чешский певец Карел Готт
2 октября 2019 12:59
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Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера певца Анету Штолцову в среду, 2 октября.
Артист скончался на 81-м году жизни незадолго до полуночи «Он умер в кругу близких, находясь с семьей», — сказала собеседница агентства.
Карел Готт родился в городе Пльзень в 1939 году. Музыкальную карьеру начал в 1960 году, поступив в Пражскую консерваторию на отделение оперного пения. За время карьеры «короля чешской эстрады» было продано более 30 млн записей по всем миру. Также он снялся более чем в десяти фильмах.
В 2015 году издание Lidovky со ссылкой на Штольцову писало, что исполнитель был госпитализирован и прооперирован в Праге из-за обнаруженного рака лимфатических узлов. В мае 2016 года ему была сделана повторная операция. В феврале 2018 года новостной портал Blesk сообщал, что Готт был госпитализирован в тяжелом состоянии, в результате чего ему пришлось отменить запланированные гастроли. Тогда он попал в больницу из-за гриппа, который протекал тяжело из-за перенесенного ранее онкологического заболевания, пишут "Известия".
Фото: Global Look Press/Ondrej Deml
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