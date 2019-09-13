Самолет развернулся над Атлантикой из-за пролитого кофе
13 сентября 2019 11:39
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Самолет с 337 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель. Инцидент произошел в феврале, но известно о нем стало только сейчас - из доклада британского Отдела по расследованию авиационных происшествий, сообщает ВВС.
Самолет Airbus A330-243 следовал из Франкфурта в мексиканский Канкун, но вынужден был совершить незапланированную посадку в Шенноне, Ирландия.
Это произошло после того, как приборная панель начала плавиться, и в кабине пилотов появился дым. Летчикам пришлось воспользоваться кислородными масками. В результате инцидента никто не пострадал.
В докладе не уточняется, какой авиакомпании принадлежал самолет, но известно, что случилось это 6 февраля.
По данным международной некоммерческой организации Flight Safety Foundation, это был самолет компании Condor Airlines flight, но рейс выполнялся компанией Thomas Cook Airlines.
По данным Отдела по расследованию авиационных происшествий, командир воздушного судна наблюдал за действиями второго пилота, когда им подали кофе. Горячий напиток принесли в стаканчиках без крышек, что было обычной практикой для этой авиакомпании.
Командир поставил чашку на откидной столик, с которого она и была опрокинута. Большая часть кофе попала на колени командира, но оставшееся пролилось на приборную панель.
Оборудование в результате разогрелось настолько, что кнопки начали плавиться. Это привело к частичному отказу приборной панели и проблемам со связью.
Тогда было принято решение развернуться и приземлиться в Шенноне. Посадка прошла благополучно.
Как говорится в докладе, авиакомпания сделала выводы: у стаканчиков с кофе появились крышки.
Фото pixabay.com
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