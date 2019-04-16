Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
16 апреля 2019 10:00
121
Спустя несколько часов после вылета из лондонского аэропорта Gatwick им пришлось развернуть самолет и посадить его в Порту, поскольку взлетно-посадочная полоса в Лиссабоне была закрыта, пишет Лента.
После успешного приземления в Порту всех пассажиров попросили покинуть самолет, чтобы дозаправить его и подготовить к вылету в пункт назначения. Однако спустя пять часов ожидания туристам сообщили, что их лайнер улетел в Лиссабон без них.
«Мы прилетели в аэропорт [Порту] и просидели там до тех пор, пока кто-то не сказал, что наш самолет уже улетел без нас в Лиссабон. Все были шокированы. Затем всех отвезли в Лиссабон на автобусе», — рассказал один из пассажиров Фрэзер Ренделл.
Представитель авиакомпании принес извинения за случившееся и прокомментировал ситуацию. «К сожалению, задержка рейса привела к тому, что экипаж превысил установленный лимит рабочего времени. В связи с этим мы предоставили пассажирам ваучеры на прохладительные напитки и трансфер в Лиссабон», — пояснил агент easyJet.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
429
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
221
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
209
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
291
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
525
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1087
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
472
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
505
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1230
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1161
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2140
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2461
Мероприятия