Импичмент Дональду Трампу провалился
6 февраля 2020 09:15
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Сенат оправдал Трампа по всем обвинениям в рамках импичмента.
Угрозой для демократии США назвала Дональда Трампа спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Сенаторов-республиканцев она обвинила в предательстве Конституции. Так она отреагировала на то, что импичмент нынешнему главе Белого дома не прошел.
В сенате действующего лидера оправдали по обеим статьям обвинения. Однако демократы не сдаются и готовы вновь запустить процедуру импичмента, если президент даст хоть малейший повод.
Сторонники Дональда Трампа, тем временем, празднуют победу и утверждают, что демократы пытались сместить его, поскольку понимают, что не одолеют его на предстоящих выборах. Белый дом и вовсе назвал действия демократов попыткой вмешаться в американские выборы 2020 года.
Сам Дональд Трамп обещал, что в ближайшее время выступит с заявлением по поводу завершения процедуры импичмента, передает Радио Маяк.
Угрозой для демократии США назвала Дональда Трампа спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Сенаторов-республиканцев она обвинила в предательстве Конституции. Так она отреагировала на то, что импичмент нынешнему главе Белого дома не прошел.
В сенате действующего лидера оправдали по обеим статьям обвинения. Однако демократы не сдаются и готовы вновь запустить процедуру импичмента, если президент даст хоть малейший повод.
Сторонники Дональда Трампа, тем временем, празднуют победу и утверждают, что демократы пытались сместить его, поскольку понимают, что не одолеют его на предстоящих выборах. Белый дом и вовсе назвал действия демократов попыткой вмешаться в американские выборы 2020 года.
Сам Дональд Трамп обещал, что в ближайшее время выступит с заявлением по поводу завершения процедуры импичмента, передает Радио Маяк.
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