Apple и Qualcomm отозвали все иски и помирились
17 апреля 2019 10:55
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Они вели патентную войну.
Последние 2 года Apple и Qualcomm вели, казалось бы, бесконечную патентную войну. Теперь ей наконец-то пришёл конец.
Компании объявили о перемирии: лицензионном соглашении на 6 лет и многолетнем соглашении на поставку чипов. Все судебные иски отозваны.
Apple выплатит денежное вознаграждение, сумма которого не указана. А взамен Qualcomm будет снова поставлять модемы для iPhone.
Соглашение вступило в силу 1 апреля, так что есть все шансы, что уже в iPhone 11 появятся быстрые чипы Qualcomm. И что ещё любопытно: айфон с поддержкой 5G всё-таки может выйти раньше, чем мы думали, пишет iphones.ru.
Последние 2 года Apple и Qualcomm вели, казалось бы, бесконечную патентную войну. Теперь ей наконец-то пришёл конец.
Компании объявили о перемирии: лицензионном соглашении на 6 лет и многолетнем соглашении на поставку чипов. Все судебные иски отозваны.
Apple выплатит денежное вознаграждение, сумма которого не указана. А взамен Qualcomm будет снова поставлять модемы для iPhone.
Соглашение вступило в силу 1 апреля, так что есть все шансы, что уже в iPhone 11 появятся быстрые чипы Qualcomm. И что ещё любопытно: айфон с поддержкой 5G всё-таки может выйти раньше, чем мы думали, пишет iphones.ru.
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