В Каннах назван лауреат "Золотой пальмовой ветви"
26 мая 2019 11:17
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Главный приз Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь" — получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо.
Лента повествует о семье безработных, которая решает исправить своё финансовое положение за счёт другой, обеспеченной семьи.
Кроме того, фильм "Атлантика" режиссёра Мати Диоп удостоился Гран-при кинофестиваля.
Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава". Лучшей актрисой стала Эмили Бичем за роль в картине "Малыш Джо", пишет Лайф.
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