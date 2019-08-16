Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «всё включено»
16 августа 2019 09:01
106
В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой пересмотреть стандарты системы «всё включено» в отелях. Об этом 14 августа сообщает Ассоциация туроператоров.
Министерство туризма и культуры Турции получило письмо от Торгово-промышленной палаты Манагавта с просьбой изменить стандарты all inclusive и определить районы, в которых работа отелей в этом формате не будет наносить ущерб другому бизнесу. В письме напомнили о том, что Турция взяла курс на качественного туриста, который способен потратить не менее $1 тыс. за визит.
По мнению членов палаты, система «всё включено» уничтожает их бизнес, а пересмотр стандартов этого формата позволит добиться «честной конкуренции» за расходы гостей между продавцами и отелями. На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране и не тратят деньги на гастрономию и покупки за пределами гостиниц, уточнили представители торговцев.
Ремесленники Аланьи придерживаются аналогичного мнения: президент местной палаты торговцев и ремесленников Нури Демир констатировал, что «отели пусты, магазины стоят пустыми». Многие продавцы брали кредиты для того, чтобы открыть магазины к сезону, но заемные деньги из-за отсутствия доходов им отдавать было не с чего. Торговцы города выступают за более кардинальные изменения и требуют полного запрета системы all inclusive в центре города. По словам эксперта, расходы сектора торговли выросли на 20% по сравнению с 2018 годом.
Представители турецких принимающих компаний полагают, что туристы, в первую очередь россияне, стали тратить меньше из-за того, что цены в отелях Турции выросли на 20–30% на российском рынке. По этой причине большую часть средств, выделенных на отдых, люди тратят на отель. Эксперты также отметили, что многие туристы приезжают в Турцию не в первый раз, так что экскурсии и шопинг им не интересны, пишут "Известия".
1 августа сообщалось, что россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции и заняли первое место по числу иностранных прибытий.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 августа 2019 10:57
Слова-маячки подскажут, что отзыв составлен копирайтером. Социум
49
16 августа 2019 10:27
На протяжении 12 дней участники лагеря соревновались в военно-морском и военном деле. Социум
80
16 августа 2019 09:08
Еще 88 пассажиров лететь после случившегося отказались. Социум
109
Здравоохранение
16 августа 2019 10:41
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
56
16 августа 2019 10:03
Городская клиническая поликлиника №3 проведет прием прикрепленного населения. Здравоохранение
85
14 августа 2019 22:18
Михаил Ратманов отметил, что дети-инвалиды, которые находятся в отделении «Милосердие» , должны иметь статус паллиативных больных. Здравоохранение
290
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14209
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14202
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14329
Туризм
16 августа 2019 09:01
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
105
15 августа 2019 11:37
Это первая аккредитация по православному маршруту в истории региона. Туризм
204
13 августа 2019 11:57
В стране в целом упала динамика открытия новых отелей. Туризм
243
Образование
15 августа 2019 14:20
Министерство просвещения РФ готово детально ознакомиться с предложениями о факультативных занятиях по киберспорту в школах, если таковые к ним поступят. Образование
297
14 августа 2019 09:15
Соответствующее предложение Институт развития интернета направил министру просвещения Ольге Васильевой. Образование
222
13 августа 2019 11:55
Она пройдет 1 сентября по всей России. Образование
268
Культура
16 августа 2019 09:50
В наш город прибывает первая группа туристов в рамках нового культурно-туристического межрегионального проекта «Поезд на пленэр». Культура
98
15 августа 2019 13:42
В галерее «Вавилон» состоялось открытие международной выставки. Культура
253
15 августа 2019 13:09
Новый межрегиональный культурно-туристический проект реализуется на Куйбышевской магистрали. Культура
341
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14955
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14439
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1130
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1613
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
441
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
971
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
537
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
645
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
560
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
467
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
541
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
368
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
541
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
897
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
872
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
812
Мероприятия