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Новости /  Общество /  Туризм  

Святой источник в селе Ташла Самарской области - в десятке самых посещаемых в России

17 января 2020 09:29
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Святой источник в селе Ташла Самарской области - в десятке самых посещаемых в России
Данные получены по опросу пользователей соцсетей.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к православному празднику Крещения Господня, отмечаемому в ночь с 18 на 19 января, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые посещаемые святые источники.

Святые источники в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области и «Гремячий ключ» в Сергиево-Посадском районе Московской области лидируют по результатам опроса Tvil.ru по количеству туристов, приезжающих сюда в паломнические поездки.

Также в десятку локаций, где россияне чаще всего посещают святые источники, вошли озеро священномученика Климента Инкерман в Севастополе, Оптина Пустынь в Калужской области, село Ташла Самарской области, поселок Каложицы Ленинградской области, Никитский мужской монастырь в Переславле-Залесском, село Солохаул в Сочи, село Пощупово Рязанской области и Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске.

Девять самых посещаемых святых источников в России:

1-2. Серафимо-Дивеевский монастырь Нижегородской области и «Гремячий ключ» в Сергиево-Посадском районе Московской области, 22,5%
3. Озеро священномученика Климента Инкерман в Севастополе, 15%
4. Оптина Пустынь в Калужской области, 10%
5-6. Село Ташла Самарской области и поселок Каложицы Ленинградской области, 7,5%
7-8. Никитский мужской монастырь в Переславле-Залесском и село Солохаул в Сочи, 5%
9-10. Село Пощупово Рязанской области и Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске, 2,5%
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Комментарии


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