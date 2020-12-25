Водителям Самары стала доступна грузовая навигация Яндекса

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У самарских водителей появилась возможность строить в Яндекс.Навигаторе маршруты специально для грузовиков. Новая функция учитывает все важные параметры автомобилей — габариты, максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъёмность, наличие прицепа и экологический класс.

«Для запуска грузовой навигации мы разметили больше 32 000 километров дорог. Их снимали профессиональные картографы и сами пользователи. В Самаре по снимкам алгоритм распознал около 1930 дорожных знаков, которые регулируют движение грузового транспорта», — рассказывает Олег Левчук, руководитель Яндекс.Карт и Навигатора.

Чтобы строить в Навигаторе маршруты с учётом ограничений для грузовиков, водителю нужно зайти в меню, затем в настройках навигации включить маршруты для грузовиков и указать параметры своего автомобиля.

Грузовая навигация интегрирована и в логистическую платформу Яндекс.Маршрутизация, которая помогает бизнесам планировать транспортировку грузов. А ещё поддержка новой функции есть в веб-версии Яндекс.Карт. Там можно не только построить маршрут с ограничениями, но и заранее изучить его в разделе «Зеркала» — посмотреть снимки дороги и оценить её качество.

Водители могут помогать совершенствовать грузовую навигацию. Для этого нужно установить приложение Народная карта для Android и снимать в нём маршруты во время поездок. С загруженных фотографий картографы Яндекса смогут получить информацию об ограничениях для грузовиков и добавить её на карту Навигатора.

Яндекс.Навигатор — сервис, который помогает водителям. Он прокладывает маршруты с учётом пробок и даёт подсказки во время движения, находит парковки, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Если заранее скачать карту нужного города или региона, приложение будет работать даже без интернета. Ежемесячно в России с ним ездит 21 миллион человек.