В Самарской области пройдут рейдовые мероприятия с участием руководителей ОГИБДД

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Каждый автомобилист знает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения – недопустимо, однако, одно из основных правил соблюдается не всегда, ведь отдельные водители склонны считать, что никакой опасности в этом нет. Инспекторами ДПС ежедневно выявляется около 15 автолюбителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя. Между тем, только с начала текущего года на территории области зарегистрировано 873 дорожных происшествия с участием нетрезвых водителей, в результате 232 из них - погибли 59 человек и 306 получили ранения различной степени тяжести.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием нетрезвых водителей, по инициативе ГУ МВД России по Самарской области, в предстоящую субботу в регионе пройдут целенаправленные профилактические мероприятия. Не только инспекторский состав ДПС примет участие в рейдах, но и руководители территориальных ОГИБДД, а также сотрудники областного управления Госавтоинспекции.

На территории города Самара к мероприятиям будут дополнительно привлечено 32 экипажа ГИБДД.

Уважаемые автомобилисты! Напоминаем, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо и подвергает опасности не только вашу жизнь, но и жизни других участников дорожного движения, в том числе – детей.

Кроме того, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя, по строгости наказания аналогичен установленному факту вождения в пьяном виде – и влечет лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В случае повторного в течение года выявления факта управления автомобилем в нетрезвом состоянии, в отношении водителя законодательно предусмотрено возбуждение уголовного дела с возможной мерой наказания - лишением свободы на срок до 2-х лет.

Просьба ко всем участникам дорожного движения отнестись с пониманием к проводимым ГИБДД мероприятиям.