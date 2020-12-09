В Самаре поднимут стоимость проезда в маршрутках на 5-10 рублей

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Объявления о повышении стоимости поездки появились в межмуниципальных автобусах № 110 и 492.



Жителей Самары в конце этого года ждет увеличение цен на проезд в коммерческих автобусах. Речь идет о межмуниципальных маршрутах. В среднем стоимость билета вырастет на 5-10 рублей.



Объявления об изменении стоимости проезда появились в салонах маршруток. Так, в автобусе № 110, который ходит от Центрального автовокзала в Самаре до Красного Яра, горожане заметили предупреждение о повышении цены билета на 10 рублей.



А в маршрутке № 492, которая возит пассажиров между областной столицей и Новокуйбышевском, разместили объявление об увеличении тарифов на 5 рублей. Отметим, что в этом автобусе стоимость проезда нефиксированная, она зависит от того, сколько остановок намерен проехать пассажир.



День для увеличения цены поездки перевозчики обоих маршрутов выбрали один. Планируется, что изменения начнут действовать с 25 декабря 2020 года, передает sova.info.



Фото: Олег Айдаров / vk.com/transport63 / sova.info