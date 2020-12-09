В Самаре откроют первую быструю зарядную станцию для электрокаров

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В ближайшее время в Самаре начнёт функционировать быстрозарядная станция для электромобилей. Это будет первая в регионе ЭЗС, позволяющая значительно сократить время восполнения энергии.

Быстрая ЭЗС откроется на территории заправочного комплекса Татнефть на пересечении улицы Гастелло и Московского шоссе.

Сила тока, которую может обеспечить зарядка, составляет примерно 90 А, а мощность — 33 кВт. Для удобства зарядный терминал имеет несколько «пистолетов» — для быстрого и медленного циклов.

По данным журнала Автоброкер Клуб, в Тольятти находится две ЭЗС, одна из которых расположена на закрытой территории. Ни одна из них не предусматривает возможность быстрой зарядки.

В Самаре, если ориентироваться на показания сервиса 2GIS, есть четыре функционирующие станции, и одна в Жигулёвске, сообщает Автоброкер.