Самара получит в собственность 83 автобуса, троллейбуса и трамвая

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Это тот транспорт, что был закуплен в лизинг.



В этом году в собственность Самары перейдут 83 единицы общественного транспорта. Среди них 43 автобуса, 20 троллейбусов и 20 трамваев, которые ранее закупили в лизинг. Об этом стало известно на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии думы Самары.



- Город рассчитался за эти приобретения. Благодаря этому снизится нагрузка на бюджет Самары, - отметил председатель комитета Вячеслав Дормидонтов.



Отметим, что парк техники в Самаре ежегодно пополняется. К примеру, в 2020-м в город прибыл новый поезд метро, а до конца декабря приведут в порядок еще один состав. В следующем году в областную столицу поступят 22 новых троллейбуса с кондиционерами. Технику должны привезти ориентировочно летом, сообщает СОВА.инфо.



Фото: Самара Авто Газ