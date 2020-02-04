В рамках нацпроекта «Образование» в Самаре строится новая школа

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В своем Послании Президент РФ Владимир Путин отметил, что конечная цель реализации национальных проектов – это обеспечение высокого стандарта жизни и равных возможностей для каждого человека в каждой точке страны. Вопрос доступности образования особенно актуален для семей, проживающих в новых строящихся микрорайонах.«В ближайшие годы нас ждет резкий рост количества школьников, и Президент дал поручение об увеличении числа школ, строящихся в соответствии с национальным проектом «Образование». Министерство образования уже готовит дополнительную заявку на участие в проекте. При этом важно учесть не только нынешнюю потребность, но и фактор демографических волн, возможность переоборудования школ под детские сады и наоборот», – подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании.Скоро дети, проживающие в Новой Самаре и поселке Мехзавод, смогут учиться в новой трехэтажной школе.Строительные работы на объекте организованы в две смены. «Объект сдадим в срок. Школа состоит из шести корпусов, все они в одинаковой степени готовности. В настоящее время завершаются общестроительные работы», — рассказал заместитель директора по строительству ГК «Финстрой» Константин Лежень.На сегодняшний день практически выполнены работы по возведению монолитного каркаса здания. Сейчас прокладывают инженерные сети, электроснабжение. При наступлении положительных температур строители приступят к отделочным работам, передает пресс-служба облправительства.