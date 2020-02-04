В рамках нацпроекта «Образование» в Самаре строится новая школа
4 февраля 2020 18:36
112
В своем Послании Президент РФ Владимир Путин отметил, что конечная цель реализации национальных проектов – это обеспечение высокого стандарта жизни и равных возможностей для каждого человека в каждой точке страны. Вопрос доступности образования особенно актуален для семей, проживающих в новых строящихся микрорайонах.
«В ближайшие годы нас ждет резкий рост количества школьников, и Президент дал поручение об увеличении числа школ, строящихся в соответствии с национальным проектом «Образование». Министерство образования уже готовит дополнительную заявку на участие в проекте. При этом важно учесть не только нынешнюю потребность, но и фактор демографических волн, возможность переоборудования школ под детские сады и наоборот», – подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании.
Скоро дети, проживающие в Новой Самаре и поселке Мехзавод, смогут учиться в новой трехэтажной школе.
Строительные работы на объекте организованы в две смены. «Объект сдадим в срок. Школа состоит из шести корпусов, все они в одинаковой степени готовности. В настоящее время завершаются общестроительные работы», — рассказал заместитель директора по строительству ГК «Финстрой» Константин Лежень.
На сегодняшний день практически выполнены работы по возведению монолитного каркаса здания. Сейчас прокладывают инженерные сети, электроснабжение. При наступлении положительных температур строители приступят к отделочным работам, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
3 февраля 2020 14:31
На минувшей неделе еще 10 компаний получили почетное право использовать этот знак на своих товарах. Экономика региона
368
3 февраля 2020 13:16
Более половины респондентов заявили, что им приходилось говорить с руководством на тему повышения зарплаты. Экономика региона
227
3 февраля 2020 11:43
Начало строительных работ завода намечено на сентябрь 2020 года. Экономика региона
267
Финансы и Банки
3 февраля 2020 18:40
В 2019 году клиенты Поволжского банка Сбербанка оформили в два раза больше потребительских кредитов онлайн. Финансы и Банки
323
31 января 2020 15:42
Жигулевск занял 9 строку в рейтинге городов с наибольшим приростом доли карточных платежей в рейтинге Сбербанка, показав + 6,9 п.п. год к году. Финансы и Банки
782
30 января 2020 22:46
Механизм будет реализован в Системе быстрых платежей. Финансы и Банки
285
Строительство
4 февраля 2020 18:36
Скоро дети, проживающие в Новой Самаре и поселке Мехзавод, смогут учиться в новой трехэтажной школе. Строительство
111
1 февраля 2020 13:21
Работы ведутся в рамках найпроекта. Строительство
435
1 февраля 2020 11:06
Предполагается, что здание будет довольно замысловатой формы. Строительство
946
Материалы и технологии
30 января 2020 09:43Насосное оборудование: как выбрать и где купить?
Насосное оборудование является одним из основных и одним из самых популярных видов оборудования, которое используется практически повсеместно. Материалы и технологии
63
29 января 2020 10:25Как выбрать клей для дерева?
Расценивая всё многообразие общедоступных клеевых материалов, зачастую бывает сложно понять какой суперклей лучше подобрать для определенной работы с... Материалы и технологии
67
25 декабря 2019 16:25
Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить. Материалы и технологии
290
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
128
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
872
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1428
Бизнес
4 февраля 2020 19:45
Жигулевский известковый завод снова проиграл разбирательство. Бизнес
72
4 февраля 2020 15:54
Иску о банкротстве бизнесмена предшествовал фактический крах сети — в конце прошлого года закрылся последний магазин «Главпродукта». Бизнес
141
3 февраля 2020 23:45
ООО «Вертикаль» — оператор одноименного торгово-офисного центра. Бизнес
449
Новости компаний
4 февраля 2020 10:53
Стоимость объекта составляет порядка 1,5-1,7 млрд рублей. Новости компаний
287
3 февраля 2020 13:57
Деньги на первооружение «Кузнецову» выделяют его владельцы – Ростех и ОДК. Новости компаний
363
3 февраля 2020 13:50
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
266
2 февраля 2020 22:24
Европарламент хочет, чтобы этот закон был разработан к лету. Новости компаний
292
IT и Коммуникации
30 января 2020 09:42Как выбрать прокси-сервер?
С помощью прокси-сервера можно неплохо заработать и приэтом в значительной степени продвинуть собственный бизнес. IT и Коммуникации
120
22 января 2020 07:49
15 января 2020 20:08Чехлы для смартфонов, которые подойдут активным людям
Хорошо, когда чехол крепко держится, но не сдавливает и при этом не сползает на влажной коже и не царапает ее своим креплением, не растягивается от... IT и Коммуникации
110
Транспорт
4 февраля 2020 13:45
Пересадочные маршруты ездят до станций подземки без остановок. Транспорт
204
4 февраля 2020 10:11
Не повезет также музыкантам и меломанам. Транспорт
173
4 февраля 2020 09:22
Опция не распространяется на места в специализированных купе для маломобильных пассажиров. Транспорт
208
3 февраля 2020 12:59
Несмотря на снижение числа угонов в России, цифры все равно остаются неутешительными. Транспорт
195
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
230
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
274
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
205
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
552
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2250
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
843
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1860
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1455
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1066
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1051
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1569
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1581
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1869
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2989
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3562
Мероприятия