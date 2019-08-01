Подписан меморандум о строительстве в Самарской области экотехнопарка «Зелененький»
1 августа 2019 17:35
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По словам генерального директор АО ЭкоСтройРесурс» Сергея Елисеева, компания планирует вложить в строительство этого проекта более 1,5 млрд рублей. Возвести высоконагружаемый полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс планируется в декабре 2022 года на общей площади 338 000 м2 в районе поселка Зелененький муниципального района Волжский Самарской области. На этих объектах будет создано не менее 156 новых рабочих мест.
Проект предполагает 100-процентную сортировку поступающих отходов в объеме порядка 350 тыс. тонн в год и переработку следующих утильных фракций: бумага, картон, стекло, алюминиевые и жестяные банки, черный металл, ПНД (полиэтилен низкого давления), ПВД (полиэтилен высокого давления), пластики 2D, пластики 3D, ПЭТФ-бутылки.
Технологический процесс экотехнопарка «Зелененький» будет выглядеть следующим образом. Все поступающие ТКО будут проходить тщательный отбор. На специальных площадках будут отделяться твердые коммунальные и крупногабаритные отходы.
Крупногабаритные отходы — на месте измельчаться специальным шредером, твердые коммунальные отходы — отправляться на линию автоматизированной сортировки, где попадут в разрыватель пакетов, вскрывающий любую упаковку. По цепному конвейеру мусор будет поступать в кабину предварительной сортировки. На начальном этапе на конвейере отходы будут сортироваться вручную. Сортировщики отбирают крупный картон и стекло, а остальной мусор дальше движется в барабанный грохот, где общий поток разделяется на три линии в зависимости от размера:
— фрагменты более 300 мм сортируют вручную, для отбора пластика, картона;
— мелкие до 60 мм поступают на участок автоматического определения металлов и затем попадают на площадку компостирования. Компостирование — это технология переработки отходов, основанная на их естественном биоразложении. Наиболее широко компостирование применяется для переработки отходов органического и прежде всего растительного происхождения, таких как листья, ветки. Возможная область применения компоста — рекультивация земель и покрытие свалок;
— средняя фракция от 60 мм на первом этапе попадает на современный оптический сепаратор.
Оптический сепаратор автоматически сканирует весь поток отходов и с помощью сжатого воздуха выбирает нужные материалы. Он извлекает пластик, пригодный к дальнейшей обработке. Затем его отправляют на баллистический сепаратор, который разделяет материалы на плоскую панель и 3D фракции.
Плоские пластинки, пленку дополнительно сортируют вручную — это линия контроля качества. Объемные бутылки, канистры и тюбики тоже попадают на линию контроля качества. Их делят на материалы: ПЭТФ, полиэтилен и полипропилен. Затем общий поток отходов отправляется для отбора картона и бумаги. Оставшийся мусор ещё раз сортируют вручную. В конце пути поток отходов проходит через магнитный сепаратор для отбора черных металлов. Таким образом отбираются все материалы, которым можно дать вторую жизнь. Их прессуют и передают для профильной переработки.
Строительство полигона планируется в непосредственной близости от мусоросортировочного комплекса, это упростит производственный процесс. Полигон будет предназначен для отходов, прошедших сортировку и подлежащих захоронению в связи с невозможностью их переработки, компостирования и вовлечения в повторный хозяйственный оборот.
Современные технологии, с учетом которых проектируется полигон, позволят минимизировать негативное воздействие окружающую среду. Периметр полигона будет огорожен, хозяйственная зона в ночное время освещена постоянным освещением, рабочие карты — временным.
На территории мусоросортировочного комплекса предусмотрено размещение производственных линий по выпуску готовой продукции:
— полимерпесчаной плитки и бордюров (в том числе тактильной плитки для слабовидящих и маломобильных граждан),
— гранул из переработанного пластика ПНД, которые используются для изготовления резинотехнических изделий,
— вторичного пластика для изготовления промышленной упаковки.
«Проект реализуется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Он позволит максимально эффективно использовать отходы, вовлечь их в хозяйственный оборот, повысить уровень использования вторичного сырья и уменьшить объемы захоронения отходов, а также существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет применения современных технологических решений», — отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.
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