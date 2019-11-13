Завершается первый этап строительства площадку Самарского Дворца спорта

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Во вторник, 12 ноября, в рамках выездного совместного заседания, представители Общественной палаты Самарской области и общественного совета при министерстве строительства Самарской области посетили строительную площадку Самарского Дворца спорта (ул. Молодогвардейская, 222), сообщает пресс-служба облправительства.Завершается первый этап строительства спортивного объекта и масштабы стройки впечатлили участников мероприятия.По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова были внесены изменения в проектно-сметную документацию спортивного объекта. По сравнению с прежним, построенным в 1966 году, новый будет в два раза больше по площади и почти в два раза выше. Появится второе поле для тренировок хоккеистов и фигуристов, и площадка для керлинга, вырастет количество раздевалок. Также проект предусматривает хореографический зал и универсальный спортзал, четыре конференц-зала общей вместимостью 800 мест.Как рассказал генеральный директор АО «Волгатрансстрой-9» Андрей Костенко, компания в настоящий момент закончила обустройство фундамента и монолитных конструкций на уровне двух этажей. «Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, отставаний нет. В настоящий момент идёт подготовка и укрупнённая сборка первых металлоконструкций, которые мы планируем смонтировать в декабре, это будут 1-2 арочные фермы на которых будет собираться кровля. Параллельно с этим ведутся общестроительные работы, возведение кирпичных перегородок, внутренняя инженерия, системы воздуховодов и перекрытия кровли. Ежедневно на объекте работает до 200 человек» - отметил он.Заместитель председателя общественной палаты Самарской области Павел Покровский рассказал о том, как общественники участвуют в контроле стройки, которая ведется в центре жилых кварталов: «Мы здесь не в первый раз. Находимся на постоянной связи с жителями близлежащих домов. Жалоб на строителей не поступало».Председатель общественного совета министерства строительстваЛюбовь Аристова, осмотрев объект, подчеркнула: «Строительная площадка находится в центре города. Организована «на отлично». Радует, что на данный момент в Самаре очень много значимых строек, особенно спортивных».Работы на объекте планируют закончить в первой половине 2021 года.