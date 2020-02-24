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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре на улице Ставропольской появится 25-этажный жилой комплекс

24 февраля 2020 13:24
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В Самаре на улице Ставропольской появится 25-этажный жилой комплекс
Уже подписано соответствующее постановление.

В Самаре на улице Ставропольской появится очередная высотка. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте городской администрации.

Отметим, что в список вошел и участок на пересечении улиц Ставропольской и Запорожской. В данный момент застройкой занимается компания «Юниверс-строй».

Напомним, строительством многоэтажки поначалу занималась компания «Эл-Гранд». Увы, подрядчик так и не смог завершить работу, оставив более сотни обманутых дольщиков.

Предполагается, что 25-этажной должна быть вторая очередь жилого комплекса., пишет ПроГородСамара.
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