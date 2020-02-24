В Самаре на улице Ставропольской появится 25-этажный жилой комплекс
24 февраля 2020 13:24
365
В Самаре на улице Ставропольской появится очередная высотка. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте городской администрации.
Отметим, что в список вошел и участок на пересечении улиц Ставропольской и Запорожской. В данный момент застройкой занимается компания «Юниверс-строй».
Напомним, строительством многоэтажки поначалу занималась компания «Эл-Гранд». Увы, подрядчик так и не смог завершить работу, оставив более сотни обманутых дольщиков.
Предполагается, что 25-этажной должна быть вторая очередь жилого комплекса., пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
21 февраля 2020 12:42
Он будет производить железобетонные изделия. Экономика региона
507
21 февраля 2020 09:56
Дополнительную сумму организация получит и в 2021 году. Экономика региона
207
19 февраля 2020 10:16
Она состоялась 13-14 февраля в Тольятти. Экономика региона
306
Финансы и Банки
19 февраля 2020 12:53
К 23 Февраля и 8 Марта Сбербанк запустил сервис создания праздника для близких. Финансы и Банки
262
18 февраля 2020 20:32
Сбербанк сократил сроки принятия решения по ипотечным заявкам. Теперь для клиентов, получающих зарплату на карту бан