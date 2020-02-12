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Новости /  Экономика /  Строительство  

Марат Хуснуллин дал обещание самарским обманутым дольщикам разобраться с недобросовестными застройщиками

12 февраля 2020 13:52
117
Марат Хуснуллин дал обещание самарским обманутым дольщикам разобраться с недобросовестными застройщиками
Земельные участки должны передаваться тем, кто действительно строит.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин продолжает следить за ситуацией с обманутыми дольщиками в Самаре. Горожане пожаловались ему, что территория под застройку раздается недобросовестным застройщикам.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ по строительству и региональному развитию продолжает держать на контроле ситуацию с обманутыми дольщиками в Самаре. Сегодня активные жители областной столицы пожаловались ему на то, что земельные участки отдаются застройщикам, имеющим небезупречную репутацию.

«Прошу дать конкретные примеры, буду разбираться! Для меня важно чтобы участки переданные под строительство реально застраивались!» - написал в Twitter Марат Хуснуллин.
В ответ самарцы предоставили даже видео с недостроенными объектами и перечислили компании, которые по закону должны были обеспечить их квартирами, но до сих пор этого не сделали. В числе обратившихся инициативные группы недостроев Димитрова, 74, ИСК «Средневолжскстрой», «Спецстрой», Тухачевского, 10.
Напоминаем, что накануне зампредседатель правительства уже обратил внимание на сложившуюся внештатную ситуацию с обманутыми дольщиками в регионе и предложил писать ему в Twitter, пишет ФедералПресс.
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