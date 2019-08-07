Финансирование строительства дороги на 23 км Московского шоссе в Самаре сократили на 55 млн рублей
7 августа 2019 13:17
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Согласно постановлению администрации Самары внесены изменения в городскую программу по развитию жилищного строительства на дороги в пределах жилой застройки на 23 км Московского шоссе Красноглинского района. Объем финансирования сокращен.
Напомним, ранее на эти цели планировалось израсходовать 265,9 млн рублей. Как говорится в документах, теперь на строительство предусмотрено 210 млн рублей. Из них 168 млн - из областного бюджета и 42 млн - из городского.
Средства выделяются на 2019 год, сообщает СитиТраффик.
Фото pixabay.com
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