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Новости /  Экономика /  Строительство  

С новостроек в Самаре могут потребовать плату за капремонт уже через год после включения в списки

12 сентября 2019 12:59
39
С новостроек в Самаре могут потребовать плату за капремонт уже через год после включения в списки
Законопроект с такими изменениями областное правительство 9 сентября внесло в Самарскую губернскую думу.

Самарский «белый дом» предлагает сократить до одного года срок, в течение которого для жителей новых домов наступает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. В настоящее время он составляет пять лет с момента включения дома в региональную программу капремонта. Законопроект с такими изменениями областное правительство 9 сентября внесло в Самарскую губернскую думу.

Пятилетняя отсрочка — максимально возможная по действующему законодательству. Однако региональные власти беспокоятся, что ее сохранение создаст проблемы с накоплением необходимых средств, а также исправлением недостатков, с которыми часто сдаются дома. Ссылаясь, в частности, на распространенную практику строительства домов не выше трех этажей с относительно небольшим количеством квартир, власти замечают: «Пятилетняя отсрочка начала уплаты взносов на капитальный ремонт не позволит своевременно собрать необходимый объем средств для проведения работ».

Кроме того, в пояснительной записке, которую подписал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Маркин считает необходимым принять во внимание «имеющиеся случаи ввода в эксплуатацию многоквартирных домов с недостатками и недоделками, которые собственники помещений вынуждены устранять за свой счет», пишет СО ОНЛАЙН.
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