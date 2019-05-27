Инвесторы выводят деньги из ЖК «Ильинской Плазы» в Самаре
27 мая 2019 10:18
129
Жилой комплекс «Монблан» в Самаре в границах ул. Чкалова, Арцыбушевской, Маяковского и Буянова в 2008 году собиралось строить ООО «Самарагорстрой», принадлежащее ИСК «Волга-Групп», контролируемой Евгением Корчаком. К проекту привлекли деньги 120 дольщиков, но застройщик обанкротился еще до выхода на площадку. В итоге на достройку объекта зашло ООО «СК «Новый Город», также близкое к Корчаку. Там начали строить ЖК «Ильинская Плаза».
Теперь и новые дольщики — купившие недвижимость в «Ильинской Плазе» — рискуют стать обманутыми. Сроки срываются. Минстрой в «Твиттере» сообщает, что «темпы строительства со стороны генподрядчика (нанятое «Новым Городом» ООО «Стройресурс». — Прим. ред.) министерство не устраивают», и думает сменить компанию.
Но теперь выяснилось, что реальная проблема для ЖК — отсутствие финансирования и вывод активов из компании, которая обеспечивала поток денег для застройщика. В октябре 2018 года к ООО «Инвестиционная компания «Ильинская Плаза» в областном арбитраже подал иск индивидуальный предприниматель из Ульяновска Артем Заморин. Он взыскивает с ИК «Ильинская Плаза» 112 млн рублей. И, судя по всему, выигрывает — компания идет с ним на мировые соглашения.
В реальности это чревато изъятием ресурсов, используемых сейчас при возведении жилого комплекса «Ильинская Плаза» его застройщиком — СК «Новый город». Строительство уже остановлено, и на его продолжение требуется порядка 120 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 мая 2019 11:17
Подписаны сразу несколько проектов соглашений между правительствами, в том числе Самарской области и провинции Хунань. Экономика региона
100
24 мая 2019 22:39
Достраивать судно будут уже на воде. Планируется, что оно будет работать под брендом «Мостурфлота». Экономика региона
375
24 мая 2019 17:16
Беглые олигархи Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарские сообщники Андреас Циви и Беат Рупрехт , уже почти два десятилетия паразитирующие на ПАО... Экономика региона
353
Финансы и Банки
27 мая 2019 13:13
Бизнесмены — участники шоу расскажут истории о сложностях и препятствиях на пути развития своего дела. Финансы и Банки
75
27 мая 2019 08:50
30 мая МСП Банк приглашает представителей малого и среднего бизнеса Самарской области начать день в деловой среде и обсудить актуальные вопросы развития... Финансы и Банки
114
24 мая 2019 11:49
Новая продуктовая линейка создается на базе компании «Интеркомп», входящей в экосистему Сбербанка. Финансы и Банки
253
Строительство
27 мая 2019 10:18
Теперь и новые дольщики рискуют стать обманутыми. Строительство
128
24 мая 2019 12:37
Об этом стало известно на заседании общественного совета при региональном министерстве строительства. Строительство
292
22 мая 2019 12:52
Протяженность участка составит чуть более 23 км. Строительство
203
Материалы и технологии
16 мая 2019 19:03Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
85
10 апреля 2019 19:30Трубопровод для нефти и нефтепродуктов
Представляя слово «трубопровод», у большинства людей возникнет в голове представление о каком-то доме. Материалы и технологии
241
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
513
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
314
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1492
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2911
Бизнес
27 мая 2019 12:43
В рамках форума губернатор Дмитрий Азаров проводит встречу с представителями бизнес-сообщества. Бизнес
89
21 мая 2019 20:35
В начале 2019 года акции Tesla сильно упали. Бизнес
257
20 мая 2019 21:45
Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Бизнес
466
Новости компаний
24 мая 2019 14:39
Многодетным семьям будет предложена скидка 20% на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле (взрослым и... Новости компаний
316
22 мая 2019 22:40
Отзывать будут машины, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года. Новости компаний
355
22 мая 2019 13:55
Какие двигатели устанавливаются на модель, пока неизвестно. Новости компаний
354
22 мая 2019 11:41
Предприятие в очередной раз проиграло дело по иску Федеральной налоговой службы. Новости компаний
257
IT и Коммуникации
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
191
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
206
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
252
Транспорт
27 мая 2019 13:31
Новый график будет действовать пять дней в начале июня. Транспорт
49
24 мая 2019 17:27
Новый Renault Sandero ( https://renault-favorit.ru/catalog/new/new-sandero/ ) не приемлет кричащих, выступающих элементов отделки и функционала. Транспорт
76
24 мая 2019 10:43
Еще 537 вагонов будут капитально отремонтированы. Транспорт
175
22 мая 2019 13:36
Компаниям будет запрещено платить автосервисам, если те допускали ошибки. Транспорт
211
Предпринимательство
23 мая 2019 15:34Как выбрать барную стойку?
Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
75
21 мая 2019 10:32
Участие бесплатное. Предпринимательство
243
23 апреля 2019 14:29
Строительный рынок Новосибирска начинает лихорадить. Многие компании вынуждены будут уйти с рынка- надвигающий кризис под силу пережить только крупным... Предпринимательство
292
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
297
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
562
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
574
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14881
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
605
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
639
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
438
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
551
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
486
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
914
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
836
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
774
Мероприятия