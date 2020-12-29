В Самарской области стартовала вакцинация от коронавируса новой вакциной «ЭпиВакКорона»

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В Самарскую область поступило 700 доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор». Этой вакциной привьют медицинских работников, а также сотрудников Управления Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», которые работают в лабораториях и в очагах заболевания новой коронавирусной инфекции.

Прививки медработникам и эпидемиологам новой вакциной делают в Самарской городской больнице №6.

«Вакцина вводится двукратно. Вторая прививка делается через 21 день. В целом планируется привить около 300 сотрудников Управления и Центра гигиены и эпидемиологии, а также 50 медицинских работников первичного звена, которые сталкиваются с вирусом в своей практике», — рассказывает руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Среди тех, кто решил привиться — врач–вирусолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» Татьяна Яценко. «Я решила пройти вакцинацию, потому что надеюсь после этого получить длительный, устойчивый специфический иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Соответственно, я не заболею и не передам вирус своим пожилым родителям, своим знакомым с хроническими заболеваниями. Я считаю, каждый должен проявить сознательную гражданскую ответственность и пройти вакцинацию», — считает медработник.

Напомним, первоначально в регион поступило 42 дозы вакцины ГамКовидВак (Спутник-V). Затем в несколько этапов всего почти 4000 тысячи доз этой вакцины. Прививки получают медицинские работники, педагогические и социальные работники. На данный момент в регионе всего вакцинацию прошли более 3500 человек. С началом массовой вакцинации список категорий будет расширен.

«В первую очередь мы должны привить работников учреждений здравоохранения, социальной защиты, образовательных учреждений, полиции, транспорта, питания, банков и других категорий, которые работают с людьми. В перспективе 34 медицинские организации будут заниматься вакцинацией в регионе, – отметил руководитель управления организации социально-значимой и высокотехнологичной медпомощи областного минздрава Илья Сиротко. — Людей старше 60 лет будем прививать обязательно после получения всех рекомендаций по вакцинации старшего поколения».

Пройти вакцинацию можно будет и в праздничные дни по графику, утвержденному в поликлиниках. В течение января и февраля в Самарскую область планируют поставить 139900 доз вакцины «Спутник-V». Для проведения вакцинации необходимо обращаться в свою поликлинику, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети