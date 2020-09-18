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В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер

18 сентября 2020 22:17
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Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.

В пятницу, 18 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие руководители министерств и ведомств, главные врачи ключевых больниц региона, главы всех муниципалитетов. 

Основная тема обсуждения – эпидемиологическая ситуация в регионе. В эпидпроцесс вовлечены все муниципальные образования области, однако наибольшее число заболевших фиксируется в Самаре, Тольятти, Сызрани. В среднем за последнюю неделю ежедневно - порядка 100-120 случаев новой коронавирусной инфекции. Наиболее часто COVID-19 выявляется у людей с симптомами ОРВИ, в разы реже вирус обнаруживается у граждан без признаков респираторных заболеваний. При этом, как отмечают в региональном минздраве, по-прежнему больший процент заболевших коронавирусом переносят болезнь в легкой форме, что позволяет им лечиться амбулаторно. По сообщению Армена Беняна, дефицита коечного фонда нет, из развернутых на данный момент коек в резерве находится 689. Подготовлены три стационара для заболевших с тяжелым течением гриппа, ОРВИ и пневмонией. 

Среди тех, у кого диагностирован коронавирус, больше всего людей возрастной группы 30-60 лет. Также специалисты регионального Роспотребнадзора сообщили, что увеличилась доля заболевших в возрасте старше 65 лет – на 6%. 

Выявлять коронавирус позволяют лабораторные исследования. Самарская область в числе 15 субъектов РФ с наибольшим охватом тестирования. Недельный средний показатель – 124 на 100 тыс. населения. Охват диагностическими процедурами, в том числе компьютерной томографией, остается на должном уровне. Роспотребнадзор продолжает проводить скрининг распространения респираторных вирусов среди школьников и студентов. Также продолжается взятие смывов с поверхностей для выявления коронавируса – обработано 288 смывов, пока инфекции не выявлено. 

Растет и число заболеваний ОРВИ. Это связано, по словам министра здравоохранения региона, с ухудшением погодных условий, миграцией населения и низкой санитарной настороженностью людей. Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов доложил, что сегодня проведен оперативный штаб в администрации г.о. Самара, выработаны меры, которые призваны улучшить ситуацию. Эти меры необходимо применять во всех муниципальных образованиях региона. Оперативные штабы на местном уровне теперь вновь будут проводиться ежедневно. Главам муниципалитетов необходимо внимательно изучить статистику Роспотребнадзора, структуру заболеваемости в муниципалитете, понять каналы заражения. На основе анализа этой информации – принимать управленческие решения. Нужно четко и системно контролировать соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, санитарную обработку домов и общественных пространств, выполнение санитарно-эпидемиологических требований на объектах потребительского рынка. Также под их личным контролем – количество заболевших, персонально – те, кто проходит амбулаторное лечение. Контроль соблюдения такими пациентами самоизоляции усилится. К нарушителям будут применять административные меры, в том числе штрафы. Повторные нарушения повлекут закрытие объектов. Особое внимание – транспорту. Помимо ежедневной санитарной обработки, будет усилен контроль соблюдения масочного режима. Возвращается мера высаживания пассажиров, которые нарушат это требование безопасности. К контрольной работе подключено и министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, готовится план-график рейдов по маршрутам, будет проведена адресная работа с перевозчиками. О проводимой работе и ее результатах главы муниципальных образований будут отчитываться в региональный оперативный штаб. 

«Мы не вводим никаких дополнительных ограничений. Речь идёт только о соблюдении ограничительных мер, действующих на протяжении последних месяцев. Да, период изменился, погодные условия другие, значит, пожёстче будем к этому подходить, такое поручение муниципалитетам дано», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В области продолжается вакцинация от гриппа. По поручению Главы региона, данному на прошлом заседании штаба, ее темпы были усилены. Привито уже 16% населения области, из первой поставки вакцины израсходовано 76%. 25 сентября ожидается поступление новой партии, и в течение двух недель вакцинация будет проведена. 

Сегодня в Самарскую поступили первые 42 вакцины от коронавируса, ещё 2776 доз поступит в ближайшее время. Самарская область входит в десятку регионов, получивших максимальное количество вакцины. Напомним, поручение ускорить поставки Дмитрий Азаров дал областному минздраву также на прошлом заседании оперштаба. В первую очередь прививки сделают медикам. 

Чтобы не допустить распространения заболеваемости в образовательных учреждениях, в том числе в дошкольных, проверят эффективность входного контроля: как проводится бесконтактная термометрия, имеются ли и применяются ли санитайзеры, разведены ли потоки детей во избежание контактирования. Также Глава региона поручил проверить обеспеченность средствами индивидуальной защиты, средствами для санитарной обработки, лекарственными средствами и доложить о создании резерва каждой позиции.

Еще один вопрос, обсуждавшийся на штабе, - организация вывозных рейсов для граждан Узбекистана, которые, несмотря на закрытые границы, прибывают в Самарскую область в надежде попасть на родину. Для них оборудован временный пункт пребывания в Кинельском районе, сейчас, с наступлением холодов, там приняты меры для организации обогрева. Для доставки мигрантов в Узбекистан уже отправлено 8 поездов, запланированы еще 4. Также запланированы вывозные рейсы из аэропорта Курумоч. 

Во избежание прибытия большего числа трудовых мигрантов, а также в целях снижения рисков возникновения очагов заболевания в лагере, на въездах в Самарскую область возобновлены контрольные посты. Работа по организации вывоза трудовых мигрантов ведется на федеральном уровне, создана специальная рабочая группа, передает пресс-служба облправительства.  


 

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