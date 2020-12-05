В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса

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В Москве начали работу прививочные пункты, в которых проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего, как отмечается, прививку можно сделать в одном из 70 столичных пунктов. Оставить заявку на получение прививки можно на портале mos.ru

Первыми прививку смогут сделать представители групп риска — сотрудники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет. В дальнейшем, по мере поступления препарата в медучреждения, вакцинация станет доступной для других категорий жителей столицы.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС или любой документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации.

Желающие сделать прививку не должны иметь некоторые хронические заболевания, а также болеть ОРВИ как минимум за две недели до прививки.

За первые пять часов 4 декабря на прививку записались 5 тыс. горожан.

К началу 2021 года власти намерены открыть в Москве 170 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщила накануне заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com