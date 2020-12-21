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Оперативный штаб: необходимо особое внимание к обеспечению безопасности людей в возрасте 65+

21 декабря 2020 23:33
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Главным вопросом на оперативном штабе стала ситуация с заболеваемостью COVID-19 пожилых людей.

В понедельник, 21 декабря, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области, которое провел заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов. Участники штаба подключились к работе по видеоконференцсвязи.

Докладывая об эпидемиологической ситуации в области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила: заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на 51-й неделе выросла на 6% к предыдущей неделе, а число случаев ОРВИ и пневмонии на столько же снизилось. С 1 сентября 2020 года количество заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения в области составило 622,89. В 25 муниципальных районах показатель заболеваемости превышает среднеобластное значение. Выше 1000 на 100 тысяч населения – в 13 районах, в том числе в Богатовском, Пестравском, Большеглушицком, Хворостянском, Большечерниговском. Наиболее низкие показатели – В Волжском, Сызранском, Ставропольском районах, г. Тольятти.

Наибольший показатель отмечается в Богатовском районе. По поручению Главы региона Дмитрия Азарова был проведен детальный анализ ситуации в этом муниципальном образовании. 51,8% заболевших приходится на работающее население, из них более 35% — пенсионеры. Достаточное количество случаев, выявленных на территории района, в пересчете на 100 тысяч населения дают такой показатель.

На прошедшей неделе в Самарской области снизилась заболеваемость в трех возрастных группах (на 100 тысяч населения): 1-6, 7-14, 15-17 лет. В остальных возрастных группах наблюдается рост.

Продолжается проведение лабораторных исследований, их проводят 16 организаций: 8 государственных, 8 негосударственных. Охват тестированием в области составляет 222,4 на 100 тысяч населения, что превышает установленный норматив.

Министр здравоохранения Армен Бенян сообщил, что в настоящий момент достаточно большой большое количество резервных коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Практически всю неделю показатель был на уровне 25-26%. Разгрузке госпитального коечного фонда способствует работа по долечиванию пациентов на площадках санаторно-курортных учреждений, сейчас это 4 учреждения. Подключения дополнительных пока не требуется. Относительно обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов министр здравоохранения сообщил, что их получили 18651 человек. На прошлой неделе были выделены дополнительно 66 млн рублей из федерального бюджета для закупки лекарственных препаратов на январь.

Прививочная кампания против гриппа завершается в конце недели, на сегодняшний день привито 57,4% населения Самарской области. За счет средств работодателей вакцинировано 82450 жителей региона.

Регион планомерно получал вакцину от новой коронавирусной инфекции, поступили запланированные 2751 доза и дополнительно еще около 1000 доз. Привито 3413 человек. По линии Министерства обороны РФ поступила 1000 доз препарата и началась вакцинация военных. В Министерство здравоохранения РФ направлено письмо о потребности региона в вакцине.

На вопрос Александра Фетисова о контроле самочувствия привитых людей Армен Бенян сообщил, что случаев аллергических реакций и системного воспаления не отмечалось.

Главным вопросом на оперативном штабе стала ситуация с заболеваемостью COVID-19 пожилых людей. Учитывая более тяжелые последствия заражения новой коронавирусной инфекцией в этом возрасте, тревогу специалистов вызывает рост числа заболевших в возрасте 65+. Если на 50-й неделе показатель на 100 тысяч населения в этой возрастной группе составлял 80,17, то на 51-й – 93,6. Это по-прежнему связано с тем, что пожилые люди продолжают не соблюдать самоизоляцию, несмотря на введенные ограничения.

На прошедшем заседании оперштаба Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу проанализировать ситуацию и выявить потребность в перемещениях пожилых людей. Заместитель министра – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев доложил, что с 15 по 17 декабря был осуществлен адресный обзвон пожилых людей, активировавших социальные карты. В этой работе участвовали более 500 добровольцев, мобилизованных из всех муниципальных штабов. Поговорить удалось с более 22 тысячами пожилых людей, активировавших социальные транспортные карты. Выяснилось, 4,2% — не пользуются ими, 1,9% — активировали, но в декабре не совершили ни одной поездки, а 93,9% ездят постоянно. Из них почти 18% пользуются общественным транспортом несколько раз в день. Что касается целей поездок, то чаще всего это покупка продуктов, далее – визиты в поликлиники или больницы, реже – к родственникам, в учреждения соцзащиты, в аптеки, на почту и т.д. 12,3% опрошенных ездят на работу. Опрос также выявил нуждающихся в постоянной помощи пенсионеров. С каждым из этих пожилых людей добровольцы уже начали работать.

«Полученная информация не может не настораживать», — подчеркнул Александр Фетисов. Более 12% работающих пожилых людей 65+ — это значительная для региона цифра, учитывая обязанность работодателей принять исчерпывающие меры для защиты жизни и здоровья трудовых коллективов и действующее обязательное требование к людям в возрасте 65 лет и старше не покидать место пребывания (проживания), за исключением крайней необходимости. Главы муниципальных образований должны крайне ответственно подойти к обеспечению выполнения решений штаба на территориях, особенно в преддверии новогодних праздников, усилить разъяснительную работу, контроль за соблюдением ограничительных мер. «Нужна многоуровневая, адресная работа, нужно выстраивать иную систему поддержки», — подчеркнул Александр Фетисов. Волонтеры продолжат адресные звонки людям из категории риска по возрасту, эта работа будет проводиться систематически. Также они продолжат помогать пожилым людям с доставкой продуктов.

Также на оперативном штабе заслушали доклады руководителей крупнейших гостиниц области об обеспечении санитарно-эпидемиологических требований в работе учреждений — «Лотте отель Самара 5*» и «Бристоль – Жигули Сервис». Требования Роспотребнадзора выполняются в каждой гостинице. Руководители учреждений отметили, что запланированные новогодние корпоративы были отменены. Учитывая прирост брони на новогодние праздники, что говорит об интересе к Самаре туристов из других регионов, руководителям объектов размещения и проживания даны рекомендации обеспечить дополнительные меры безопасности для снижения риска распространения коронавируса, провести дополнительный инструктаж сотрудников. «Это наша общая ответственность», — обратился к ним Александр Фетисов. Подготовительную работу нужно провести и небольшим объектам размещения, передает пресс-служба облправительства.

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