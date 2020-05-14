МВД сообщило о сокращении уличной преступности во время пандемии
14 мая 2020 12:54
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В России сократилось число уличных преступлений и преступлений, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщили в четверг, 14 мая, в пресс-центре МВД РФ.
«Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, уменьшилось на 7,1%. А количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, в том числе по убийствам — на 2%, разбоям — на 8,1%, грабежам — на 9,4%, кражам — на 5,5%», — цитирует сообщение сайт aif.ru.
Опасения некоторых экспертов относительно того, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в том числе, совершаемых мигрантами, не оправдались, отметили в ведомстве.
При этом количество IT-преступлений, совершенных в стране за четыре месяца 2020 года, увеличилось более чем на 82%, сообщает телеканал «360».
«Рост IT-преступности составил 82,4%, что в значительной степени повлияло на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%», — сообщили в пресс-центре.
Там подчеркнули, что в России остается высокой криминальная активность в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Также МВД опровергло информацию о росте домашнего насилия в связи с введенным режимом самоизоляции. По данным ведомства, в апреле 2020 года подобных конфликтов зарегистрировали на 9% меньше, чем в апреле прошлого года.
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