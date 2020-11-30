Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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30 ноября в регионе подтверждено 254 случая новой коронавирусной инфекции:

- 114 в г. Самара

- 40 в г.Тольятти

- 30 в г. Сызрань

- 22 в Кинель-Черкасском районе

- 16 в Богатовском районе

- 12 в Красноармейском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в г. Октябрьск

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 2 в Ставропольском районе



219 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 22355 случаев коронавируса.



Скончались 417 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 67, 73 лет и женщина 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 61 года.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 13,06, по стране - 27,33.

Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране - 1,74.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7880, нарастающим итогом 1195229, передает пресс-служба оперштаба СО.

Фото: соцсети