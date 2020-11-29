Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции 

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29 ноября в регионе подтвержден 251 случай новой коронавирусной инфекции:



- 129 в г. Самара

- 30 в г. Тольятти

- 18 в г. Сызрань

- 15 в г. Отрадный

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в Похвистневском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Елховском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе



209 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;



42 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 22101 случай коронавируса.



Скончались 412 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 63 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 66 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы, мужчина 62 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 62 лет.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 12,9, по стране - 27,09.



Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 1,74.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8395, нарастающим итогом 1187349, передает пресс-служба оперштаба СО.