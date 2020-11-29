Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции 

29 ноября в регионе подтвержден 251 случай новой коронавирусной инфекции:
- 129 в г. Самара
- 30 в г. Тольятти
- 18 в г. Сызрань
- 15 в г. Отрадный
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в Похвистневском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Елховском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
209 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;
42 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 22101 случай коронавируса.
Скончались 412 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 63 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 66 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы, мужчина 62 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 62 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 12,9, по стране - 27,09.
Коэффициент летальности в области - 1,86, в стране - 1,74.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8395, нарастающим итогом 1187349, передает пресс-служба оперштаба СО.
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